Der lokale Nachrichtenpodcast der NOZ heißt "Immer der Hase nach". Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. Bei seiner Sitzung am Dienstag hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen, die viele Osnabrücker Eltern betrifft. Welche, das erfahren Sie heute in "Immer der Hase nach". Außerdem geht es in dieser Folge um eine Leiche, die in einem Krankenhaus vor den Toren der Stadt einfach vergessen wurde.