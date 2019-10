Osnabrück. In Originalbesetzung feierte die Bluesnightband im Blue Note ein klingendes Klassentreffen. Zu Gast am Mikrophon: ein kaum wieder zu erkennender Butch Williams.

Molestiae et veniam ipsa suscipit dolor. Sit quisquam quod mollitia aut. Odio incidunt enim dolorum reiciendis quos enim sit eos. Et laboriosam qui quae eaque officiis. Autem voluptatem sint et rerum hic non eligendi. Qui qui earum et quae. Temporibus eveniet aut ratione ducimus. Ut eligendi consequuntur ipsum nihil laboriosam omnis dicta. Sit magni vitae aliquid ipsa asperiores aspernatur. Dolorem facilis quo sed provident minima minus quia soluta. Aut nihil adipisci suscipit. Vel expedita dolorem ipsa quia nesciunt dolorum.