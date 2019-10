Osnabrück. Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz sperrt am kommenden Freitag, 4. Oktober, aufgrund von Bauarbeiten eine Spur am Hasetor. Ab dem 7. Oktober ist ein Teilstück der Atterstraße voll gesperrt.

Hasetor

SWO verlegt am Hasetor eine Druckentwässerungsleitung. Hierzu wird die Rechtsabbiegespur vom Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Bramscher Straße gesperrt. Bis zum 8. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilten die Stadtwerke Osnabrück mit. Die linke der beiden Rechtsabbiegespuren bleibt frei, sodass der Verkehr auch weiterhin in Richtung Bramscher Straße abbiegen kann, sagt Stadtwerke-Sprecher Marco Hörmeyer.

Vorbereitende Maßnahmen hatte SWO Netz bereits während der Umbauarbeiten der Hasetor-Kreuzung im vergangenen Jahr vorgenommen. Jetzt wird die für die Schmutzwasserableitung des Altstadt-Bahnhofs erforderliche Leitung im Gehweg weiter in Richtung Bahnhofsgebäude verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird über die gesperrte Rechtsabbiegespur geführt. Die Haltestelle "Hasetor/Bahnhof Altstadt" ist von den Arbeiten nicht betroffen und wird weiterhin von den Bussen angefahren.

Für die Maßnahme muss allerdings auch die rechte Geradeausspur auf dem Hasetorwall in Richtung Bramscher Straße für die fünf Tage gesperrt werden – die linke bleibt frei. Die Stadtwerke-Netztochter nutze für die Arbeiten bewusst die verkehrsarmen Herbstferien, um mögliche Verkehrsbehinderungen zu minimieren, heißt es in der Mitteilung.

Atterstraße

Ab dem kommenden Montag, 7. Oktober, wird ein Teilstück der Atterstraße voll gesperrt, teilten die Stadtwerke weiter mit. Im Abschnitt zwischen Trift- und Kirchstraße setzt SWO Netz einen neuen Kanalhausanschluss. Die Arbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen und somit während der Herbstferien abgeschlossen sein.

Die Busse der Linien R11, 11, 12, 13 und N1 fahren in dem Zeitraum in beide Richtungen eine Umleitung von der Atterstraße über Triftstraße und Kirchstraße weiter zur Atterstraße. Die Haltstelle Bahnhof Eversburg wird in die Triftstraße verlegt.