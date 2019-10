Osnabrück. Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke des Haller Willem (RB 75) kommt es Mitte Oktober zu ganztägigen Zugausfällen zwischen Bielefeld und Osnabrück. An manchen Tagen sind nur einzelne Abschnitte betroffen. Die Nordwestbahn lässt ersatzweise Busse fahren.

