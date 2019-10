Osnabrück. In der Landesaufnahmebehörde in Osnabrück-Eversburg ist gegen 5.30 Uhr ein Brand entdeckt worden.

Wie die Polizei meldet, ist die Feuerwehr noch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Brand ist in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem die Landesaufnahmebehörde untergebracht ist. Nach derzeitigem Stand sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen am Brandort aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.