Osnabrück. Der Sunglider zieht seine ersten Bahnen durch Osnabrück - zumindest durch die Wortbeiträge der Ratssitzung. Die Idee der Hochbahn findet quer durch die Fraktionen großen Gefallen.

Auf die Tagesordnung gesetzt hatte die FDP den Sunglider. Die Stadtwerke sollten in ihrem Bestreben eine Machbarkeitsstudie zu dem von einer Gruppe Osnabrücker Unternehmer entwickelten Konzept durchzuführen unterstützt werden, forderte Oliver Hasskamp für die Liberalen. Ein Ziel des Antrages sei es, eine möglichst breite Öffentlichkeit für das Projekt herzustellen.

Dem mochten im Grunde alle Fraktionen zustimmen. Allerdings wurden mit Blick auf eine neue heile Mobilitätswelt auch mahnende Stimmen laut. Die gehörten unter anderem Volker Bajus (Grüne) und Nils Elmers (Piraten), die zwar das Projekt lobten, gleichzeitig aber darauf hinwiesen, dass es sich um eine Lösung für "übermorgen" handele, die Verkehrsprobleme aber jetzt angegangen werden müssten.

Es sei Positiv, dass die Stadtwerke sich den Sunglider als Modell der Zukunft vorstellen können, so Susanne Hambürger dos Reis (SPD). "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die CO2-Bilanz zu verbessern." Nun gehe es darum, dass das Land die Machbarkeitsstudie unterstütze, so Fritz Brickwedde, der den FDP-Antrag um die Bitte an die Osnabrücker Landtagsabgeordneten ergänzte, das Thema in Hannover voranzubringen. Bei Enthaltung der Linken stieß der FDP-Antrag mit der CDU-Ergänzung auf eine breite Mehrheit.