Osnabrück. Mit Scheuermittel, Zahnbürsten und Schwämmen polierten am Morgen die Schüler der Thomas-Morus-Schule die Stolpersteine in der Osnabrücker Innenstadt. Parallel kamen sogenannte Zweitzeugen in die Schule, um mit den Jugendlichen über den Holocaust zu sprechen.

