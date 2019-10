Osnabrück. Zum zweiten Mal nach 2012 ist Osnabrück Gastgeber für die Landesmeisterschaft im Poetry-Slam für Niedersachsen und Bremen. In der Lagerhalle und im Theater am Domhof tragen die besten Slam-Poeten des Landes ihre Texte vor.

Ein Mensch, eine Stimme, ein selbstgeschriebener Text und fünf Minuten Zeit, ihn vorzulesen: Das sind die simplen Bedingungen für die Teilnahme an einem Poetry-Slam. Irgendwelche Hilfsmittel wie Requisiten, Kostümierungen oder gar Instrumente sind nicht erlaubt. Auch das Singen des Textes oder dessen szenische Darstellung sind nicht erwünscht.

Landesweit qualifiziert

Da verwundert es kaum, dass Slam-Poeten am liebsten in kleineren Locations mit direktem Kontakt zum Publikum auftreten. Nichtsdestotrotz ist es für alle, die auf einer offenen Bühne die Wirkung ihrer Texte testen, etwas Besonderes, auch einmal die ganz große Bühne zu bekommen. Dieser Traum wird am Samstagabend für 30 von ihnen wahr, wenn im Theater am Domhof die Landesmeisterschaft im Poetry-Slam für Niedersachsen und Bremen ausgetragen wird. Sie haben sich über Slams in verschiedenen Städten des Landes zunächst einmal für die drei Halbfinals am Vorabend in der Lagerhalle qualifiziert, aus denen jeweils drei Finalisten hervorgehen werden.

Gewinnen nebensächlich

Zusätzlich mit dabei ist einer, der die kürzeste Anfahrt haben wird. Dass er seinen Wohnsitz in Osnabrück und somit in Niedersachsen hat, kommt dem 53-jährigen Dieter Grave auch deshalb zugute, weil das eine Bedingung für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft ist. So hat er als Zweiter der Stadtmeisterschaft den Sprung in den Landeswettbewerb geschafft. Gewinnen ist für Grave aber ohnehin eher zweitrangig. Mit seinen meist politisch motivierten Gedichten, die gesellschaftliche Missstände aufgreifen, wird der Lokalmatador die ernste und nachdenkliche Seite des Poetry-Slams vertreten. Und wer weiß: Vielleicht tritt er damit ja in die Fußstapfen von Marion Heuser, die als Osnabrückerin vor sieben Jahren einen „Heimsieg“ errang, indem sie in ihrer Heimatstadt Landesmeisterin wurde.

Mit Konzept überzeugt

Seitdem kamen die Gewinner aus Braunschweig, Göttingen, Bremen, Oldenburg, Wolfenbüttel und Lingen. Dass die Hasestadt nach der zweiten nun auch die neunte Landesmeisterschaft austragen darf, ist kein Zufall. „Wir hatten einfach das beste Konzept“, verrät Slam-Master Andreas Weber, der von Münster aus Osnabrück zu einer Poetry-Slam-Hochburg gemacht hat. Wer am Samstag in der Publikumsgunst vorne liegt, darf zur 23. deutschsprachigen Meisterschaft nach Berlin reisen, um sich dort auch mit Vertretern aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg zu messen.