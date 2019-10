Am 1. Oktober startet der lokale Nachrichtenpodcast "Immer der Hase nach". Foto: Grafik NOZ

Osnabrück. Unser neuer lokaler Nachrichtenpodcast ist endlich online. Bei "Immer der Hase nach" hören Sie heute, wie groß die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Dienstag ist, was mit dem Haus an der Herderstraße 22 passiert und wie sich die neuen Elektrobusse in Osnabrück schlagen.