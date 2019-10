Osnabrück. Mit einer Littera-Lesung aus dem Roman-Debüt "Menschen neben dem Leben" des lange vergessenen Autors Ulrich Alexander Boschwitz läuteten Verleger Peter Graf und Schauspieler Thomas Sarbacher am Montag im Blue Note den 100. Geburtstag der Buchhandlung zur Heide ein.

"Morgen ist der große Tag", verkündete Buchhändler Lennart Neuffer, nachdem er die Ziffer 100 auf den Lesetisch platziert und zwei Leselampen angeknipst hatte. Mit "der große Tag" war der 1. Oktober gemeint. Dann begeht die Osnabrücker Buchhandlung zur Heide ihr 100-jähriges Bestehen, was mit drei besonderen Littera-Lesungen im Blue Note gewürdigt wird. Thematisch soll es dabei zum einen in jene Jahre führen, die in etwa mit der Anfangszeit der von Bruno Hanckel 1919 in der Krahnstraße 17/18 eröffneten Buchhandlung zusammenhängen. Zum anderen soll das Augenmerk auf den Anteil von Buchhandlungen als geistige Zentren und Begegnungsstätte gelenkt werden.

Die Wiederentdeckung

In die Welt der ausgehenden Weimarer Republik ging es am Montag bei der Littera-Lesung aus dem frisch erschienenen Roman "Menschen neben dem Leben" aus der Feder von Ulrich Alexander Boschwitz. Wobei es sich bei dem Buch eher um eine Wieder- als eine Neuerscheinung handelt. Denn veröffentlicht hat der seinerzeit 22-jährige Boschwitz seinen Debüt-Roman bereits 1937 im schwedischen Exil, wohin er zwei Jahre zuvor aufgrund seiner jüdischen Herkunft emigriert war. Nach Stationen in Belgien und Luxemburg, gelangte er mit seiner Mutter 1939 nach England, von wo er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als "verdächtiger Ausländer" interniert und schließlich in ein australisches Camp gebracht wurde. Mit nur 27 Jahren starb Ulrich Alexander Boschwitz auf dem Rückweg nach England, als sein Schiff 1942 von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Geblieben sind von diesem kurzen Leben lediglich zwei Roman-Manuskripte, die erst jetzt in deutscher Originalsprache veröffentlicht wurden. Zu verdanken ist diese spektakuläre Wiedereintdeckung Peter Graf, der in Berlin den Verlag Das Kulturelle Gedächtnis leitet sowie Inhaber der Walde +Graf Verlagsagentur ist. In letzerer Funktion brachte er 2013 den wieder entdeckten Ernst-Haffner-Roman "Blutsbrüder" heraus, kam dadurch in Kontakt mit der in Israel lebenden Nichte von Ulrich Alexander Boschwitz und veröffentlichte 2018 zunächst Boschwitz´ zweiten Roman "Der Reisende", 2019 "Menschen neben dem Leben" bei Klett-Cotta.

Lebende Stimmen

Während Peter Graf im Blue Note von dieser abenteuerlichen Geschichte rund um das Schicksal des Autors und dessen Typoskripte erzählte, brachte der aus Zürich angereiste Schauspieler Thomas Sarbacher die Protagonisten aus "Menschen neben dem Leben" durch seine Stimme buchstäblich zum Sprechen. Angefangen mit Passagen über den Berliner Gemüsehändler Walter Schreiber, der seinen feuchten Nebenkeller an dubiose Gesellen und arme Teufel vermietet, wechselte Sarbacher über zu regelrechten Charakterstudien. So etwa über den im Ersten Weltkrieg erblindeten Sonnenberg, der mit verbitterter Stimme auf der Straße Streichhölzer verkauft. Kindlich wurde Sarbacher, als er den dicken, naiven "Tönnchen" sprach, einen weinerlichen Fresssack mit unbewältigtem Kindheitstrauma. Seltsam entrückt klang Sarbacher wiederum, als er auf die verarmte wie verwirrte Frau Fliebusch zu sprechen kam, die sich noch immer in Vorkriegszeiten glaubt und vom Kriegstod ihres Mannes nichts wissen will. Die Wege all dieser traurigen Existenzen kreuzen sich schließlich im "Fröhlichen Waidmann", einer Berliner Kneipe, deren Klientel von Boschwitz ebenso humorvoll wie trostlos beschrieben wird. Das brachte dem Publikum nicht nur das Lebensgefühl der ausgehenden Weimarer Republik näher, sondern auch die literarische Wirkung des allzu lange vergessenen Autors Ulrich Alexander Boschwitz.

Ulrich Alexander Boschwitz. "Menschen neben dem Leben." Herausgegeben von Peter Graf. Stuttgart: Klett-Cotta, 2019. 303 Seiten. 20 Euro. ISBN 978-3-608-96409-7.