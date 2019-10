Osnabrück. Osnabrück will ein Park-and-ride-System aufbauen – und wer soll's bezahlen? Die Autofahrer. Mit höheren Parkgebühren. Fordern zumindest die Grünen. Ihr umstrittener Vorschlag und noch viel mehr ist am Dienstag, 1. Oktober 2019, ab 17 Uhr Thema in der Ratssitzung. Wir berichten hier live im Ticker.

