Die A 30 zwischen Autobahnkreuz Süd und Nahne bei Osnabrück. Die Autobhan soll zwischen Autobahnkreuz Osnabrück-Süd und Hasbergen-Gaste sechsstreifig ausgebaut werden. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Osnabrück will ein Park-and-ride-System aufbauen – und wer soll's bezahlen? Die Autofahrer. Mit höheren Parkgebühren. Fordern zumindest die Grünen. Ihr umstrittener Vorschlag und noch viel mehr ist am Dienstag, 1. Oktober 2019, ab 17 Uhr Thema in der Ratssitzung. Wir berichten hier live im Ticker.