Osnabrück. Für das Osnabrücker Wissensforum können Sie weiterhin interessante und spannende Fragen einsenden. Am Freitag, 15. November 2019, geht die Veranstaltung in die zwölfte Runde.

Wie spannen Spinnen den ersten Faden? Sind Betriebe und Berufsschulen mit der Integration überfordert? Was steuert unsere Esssucht? Wie antisemitisch ist der Islam? Dies waren einige der Fragen, die von Professoren der Universität Osnabrück im vergangenen Jahr beim elften Osnabrücker Wissensforum beantwortet wurden.

Am Freitag, den 15. November 2019, laden die Neue Osnabrücker Zeitung und die Universität Osnabrück zur nächsten Auflage der Veranstaltung ein.

Fragen können noch eingesandt werden

Moderiert wird das Wissensforum unter dem Titel "Zukunft. Fragen. Antworten" von der neuen Uni-Präsidentin Susanne Menzel-Riedl und Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Rund 30 Professoren werden an dem Abend in der Schlossaula die Fragen unserer Leser in vierminütigen Vorträgen beantworten. Auch in diesem Jahr zeigen sich unsere Leser wissbegierig. So sind schon viele interessante Fragen eingesandt worden.

Doch natürlich haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu formulieren, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Per Mail können Sie Ihre Fragen an wissensforum@uni-osnabrueck.de schicken. Eine Jury aus Experten der Universität sucht die interessantesten aus und leitet sie an die passenden Professoren weiter.

Kann man sich schon anmelden?

Karten für das Wissensforum sind noch nicht erhältlich. Wir werden Sie aber rechtzeitig vor der Veranstaltung darüber informieren, wie und ab wann Sie sich anmelden können.