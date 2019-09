BBK Osnabrück beteiligt sich an bundesweitem Ausstellungsprojekt CC-Editor öffnen

Ausstellungsprojekt „Postdigital – von a nach b nach a?“ im Kunst-Quartier: (von links) Jürgen Wendt, Kerstin Hehmann und Jens Raddatz. Foto: David Ebener

Osnabrück. „Postdigital – von a nach b nach a?“ lautet der Titel des Ausstellungsprojekts, an dem 32 örtliche Dependancen des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. In Osnabrück nehmen elf Künstler an der Werkschau im Kunstquartier teil.