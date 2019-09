Osnabrück. Bilder von streikenden Schülern werden in jedem Rückblick auf das Jahr 2019 zu sehen sein. Aber auch schon vor 100 Jahren sind Osnabrücker Gymnasiasten aus Protest dem Unterricht ferngeblieben. Für ihr Anliegen dürften heutige Schüler allerdings nur wenig Verständnis aufbringen.

Schauplatz der Auseinandersetzung im September 1919 ist das Realgymnasium an der Lotter Straße – der Vorläufer des späteren Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, das in Osnabrück heute meist nur EMA genannt wird und mittlerweile im Schulzentrum Sonnenhügel zu finden ist.

Am 11. September treten Primaner – heute würde man von Oberstufenschülern sprechen – in den Ausstand. Auch ihnen geht es um die große Politik. Doch das Thema, das sie so sehr umtreibt, dass sie den Aufstand gegen die Obrigkeit proben, ist eines, das die meisten der heutigen Schüler wohl kaum nachvollziehen könnten.

Die Osnabrücker Realgymnasiasten protestieren nämlich gegen die amtliche Entfernung der Kaiserbilder, die sie sich selbst angeschafft hatten, nachdem die Reichsregierung die Abhängung aller offiziellen Schulbilder mit dem Konterfei des Kaisers durchgesetzt hatte.

An den Folgetagen weitet sich der Streik auf Unterprima, Ober- und Untersekunda und Obertertia aus. Vier Wortführer aus der Oberprima schreiben dem Kultusminister: „Auf Ihren Erlaß hin […] sind sämtliche Bilder der Hohenzollern aus den Schulen entfernt worden. Was die Hohenzollern dem ganzen deutschen Volke und damit auch Ihnen, Herr Kultusminister, gewesen sind, das wissen Sie mindestens ebenso gut wie wir. […] Fünfhundertjähriger Hohenzollernherrschaft haben wir es zu verdanken, daß das Deutsche Reich bis vor der Revolution erste Weltmacht war […]. Wie verträgt sich überhaupt Ihre Bilderstürmerei mit Ihrem Programm, das Freiheit und Gleichheit fordert? Wir hier in Osnabrück verstehen allerdings unter wahrer Freiheit zum mindesten, daß den Schülern zugebilligt wird, selbst darüber zu entscheiden, ob sie ein Kaiserbild in ihrer Klasse haben wollen oder nicht. […] Wir bitten um Drahtantwort.“

In den Leserbriefspalten des „Osnabrücker Tageblatts“ kreuzen Befürworter und Gegner des Schülerstreiks heftig die Klingen. Absolventen des Katholischen Lehrerseminars schreiben etwa: „Der angegebene Grund für die Wiederaufhängung des Kaiserbildes ist geradezu lächerlich. Können wirklich 17-jährige junge Leute schon beurteilen, ob ein Herrscherhaus uns glücklich gemacht hat oder nicht? Anscheinend haben sie am eigenen Leibe noch nicht erfahren, in welch „glückliche Lage“ der morsche Staatskarren des monarchischen Regimes das deutsche Volk hineingefahren hat.“

Und was ist mit Bismarck...?

Auch in Minden und weiteren preußischen Städten kommt es zu Irritationen in der Auslegung des Kultusminister-Erlasses zur „Entfernung von Wahrzeichen der alten Staatshoheit“. Vielfach sind auch Bilder Friedrichs des Großen, des Freiherrn vom Stein, Bismarcks, Moltkes und anderer preußischer Persönlichkeiten entfernt worden. Kultusminister Konrad Haenisch (SPD) präzisiert daraufhin: „Zu entfernen sind nur Bildnisse des letzten deutschen Kaisers und des Kronprinzen, nicht auch solche von Persönlichkeiten, deren Wert und Bedeutung unabhängig von ihrer Beziehung zu der jeweiligen Staatsautorität geschichtlich feststeht.“

Anzeige Anzeige

Auf dieser Basis geht der Schülerstreik am Osnabrücker Realgymnasium zu Ende: In Anwesenheit eines Schulrats aus Hannover werden diverse Hohenzollernbilder wieder aufgehängt – mit Ausnahme Wilhelms II. und des Kronprinzen.