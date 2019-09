Wetterdienst warnt vor Sturmböen in unserer Region CC-Editor öffnen

Im gesamten Nordwesten wird es stürmisch. Foto: dpa/Boris Roessler

Osnabrück/Meppen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montagvormittag vor Unwettern in Norddeutschland. In unserer Region werden Sturmböen und schwere Sturmböen erwartet.