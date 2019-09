Entsteht bei Ikea in Osnabrück die erste große P+R-Station der Stadt? Zumindest verhandeln die Verantwortlichen von Stadt, Verkehrsbetrieb und Unternehmen über eine gemeinsame Lösung. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Haltestelle "Ikea" in Osnabrück bringt alles mit, was man für eine funktionierende P+R-Station braucht. Wenn doch bloß Pendler den Parkplatz des Einrichtungshauses mitnutzen dürften! Gut, dass sich Stadt, Verkehrsbetrieb und Unternehmen in dieser Frage aufeinander zu bewegen.