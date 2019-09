Der Spaß stand im Vordergrund beim 1. Charity Gourmet-Lauf rund um den Osnabrücker Rubbenbruchsee. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Am Rubbenburchsee fand am Samstag ein Charity-Lauf der etwas anderen Art statt: Auf der rund zehn Kilometer langen Strecke konnten sich die Teilnehmer an zehn Verpflegungsstationen kulinarisch verwöhnen lassen. Das Ziel des ersten norddeutschen Charity-Gourmetlaufs: Das Sammeln von Spenden für die Realisierung einer Arche in Osnabrück.