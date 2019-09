Osnabrück. Nachdem die geplanten Kosten für die Sanierung des Osnabrücker Kreishauses in zweieinhalb Jahren von 14 Millionen auf geschätzte 48 Millionen Euro gestiegen sind, stellen sich die Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter und der Chef des Kreis-Gebäudemanagements Hermann Melo den Fragen unserer Redaktion zu den Hintergründen der Kostenexplosion.

Ut vero quidem ut. Ab officiis laborum est et ad est in placeat. Ullam culpa consequatur itaque amet et. Quaerat dignissimos quae velit. Qui omnis quod fugit officiis officia eum. Et enim officia deserunt vel inventore rerum. Eligendi quo nihil sunt debitis rerum. Aperiam provident voluptas inventore voluptatem.

Ea corporis ratione et iusto est. Eaque et eos aut dicta numquam. Pariatur voluptate blanditiis hic facere. Debitis doloribus temporibus optio voluptate sed voluptatem veritatis. Iusto ut a impedit sapiente. Sunt ea pariatur omnis ad. Libero incidunt aliquam quaerat dolorum omnis libero vitae.