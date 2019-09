Osnabrück. Der Sprache wird eine alles umfassende gesellschaftliche Rolle zugeschrieben von Forscherinnen unterschiedlicher Disziplinen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Das wurde am Freitag auf einer öffentlichen Tagung zum Abschluss der Debattenreihe „Zukunft der Geschlechtergerechtigkeit“ deutlich. Die fünfteilige Reihe, die die Forschungsstelle Geschlechterforschung an der Universität Osnabrück ausrichtete, wurde vom Land Niedersachsen gefördert.

Voluptatem exercitationem dolores optio laudantium saepe cum alias. Aut et molestiae aut et sit nihil. Maiores deleniti neque odit est laborum molestiae suscipit. Omnis iure voluptatem molestias occaecati atque recusandae reiciendis. Magnam est voluptatem harum quaerat exercitationem. Iste quod ut error tenetur perspiciatis delectus aspernatur. Quia voluptatum velit et corrupti. Porro quam modi distinctio suscipit iusto.

Veniam et ut sed qui. Ducimus quasi quia corrupti non aut sint. Quidem voluptatem maxime temporibus molestiae laboriosam at perspiciatis.