Osnabrücker Immobilienmesse am letzten Oktoberwochenende bei Auto Weller

Am 26. und 27. Oktober findet die 26. Immobilienmesse Osnabrück bei Auto Weller an der Pagenstecher Straße statt. Foto: Barlag werbe- & messeagentur GmbH

Osnabrück. In Zeiten von niedrigen Zinsen und hoher Nachfrage nach (eigenem) Wohnraum ist nicht nur in Osnabrück viel los auf dem Immobilienmarkt. Wer Kontakt zu Maklern, Finanzierern oder Handwerkern sucht, kann auf der 26. Immobilienmesse Osnabrück am 26. und 27. Oktober fündig werden.