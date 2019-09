Osnabrück. Leckere Speise, oft hübsch anzusehen – manchmal aber auch gefährlich: Pilze sind ein spannendes Thema, mit dem sich Sammler jedoch auskennen sollten. Die Pilzfreunde Osnabrücker Land bieten deshalb regelmäßig eine offene Sprechstunde an und geben Tipps.

Allmählich lassen sich die Pilze wieder blicken, jetzt da die Klimabedingungen für sie besser werden. 15 bis 20 Grad seien optimal, sagt Melanie Schnieders, Landschaftsbiologin und Sachverständige der Pilzfreunde Osnabrücker Land. Die Gruppe trifft sich regelmäßig zu ihrer offenen Sprechstunde im Museum am Schölerberg, um Sammlern und Interessierten Hilfestellungen zu geben. „Die Leute kommen oft mit einem Korb voll Pilze und wir machen dann eine Korbkontrolle“, sagt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Christiane Lieberei. Dafür brauche es am besten ein bis zwei Proben mit Stumpf und Stil. Denn die Experten wissen: „Wenn es Restzweifel gibt, hat man eine unruhige Nacht.“ Und wenn es ganz unglücklich läuft, eine Vergiftung.

Deshalb geben die Pilzfreunde auch keine Essensfreigabe, nur weil ein Bild vorliegt. „Es braucht auch den Geruch“, erklärt Martin Wernke, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykolgie (DGfM). Aus diesem Grund warnen die Fachleute auch davor, sich ausschließlich auf Bücher oder Smartphone-Anwendungen zur Bestimmung der Pilze zu verlassen. „Allein niedersachsenweit spricht man von 3000 Großpilzarten, viele davon sind nur mikroskopisch zu bestimmen“, sagt Schnieders. Die zehn bis 15 gängigsten Arten zu kennen, sei schon eine große Hilfe, um sich nicht zu vergiften.

Warnung vor falschen Doppelgängern

Tatsächlich hatte auch das Uniklinikum Regensburg erst Ende August von einer ungewöhnlich hohen Zahl an Pilzvergiftungen berichtet und das auch auf die Nutzung von Apps zur Bestimmung zurückgeführt. Der Knollenblätterpilz etwa ähnele zwar dem essbaren Wiesenchampignon, könne jedoch zu Leberversagen führen. „Das Sammeln im Wald ist nicht gefährlich. Aber es hat Regeln. Man sollte sich auf Arten festlegen und weiterbilden“, sagt Wernke. Als Laie empfehle es sich daher, sich zunächst einer Exkursion anzuschließen und Grundkenntnisse zu erlernen. Wenn man erst einmal drei bis vier Arten anhand von Stacheln, Röhren, Lamellen, Poren, Hut, Stiel oder der Fruchtschicht bestimmen könne, falle die Bestimmung weiterer Arten leichter, ergänzt Pilzkenner Ralf Florian.

So haben auch einige der Pilzfreunde Osnabrücker Land ihre Faszination für die Mykologie, also die Pilzkunde, entdeckt. „Vor zehn Jahren haben Martin und ich angefangen, uns fortzubilden“, sagt Schnieders. Als sie feststellten, dass das Osnabrücker Land noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Pilzfreunde war, hätten sie die Lücke gefüllt. „Seitdem haben wir viele verschiedene Kenntnisse und auch junge Mitglieder.“ Zu den Stammtischen, die zusätzlich zur Sprechstunde stattfinden, kämen rund 20 Personen. Die Pilzausstellung im Museum sei dabei ein Meilenstein für die Pilzfreunde gewesen, sagt Schnieders: „Viele haben sich dadurch getraut, ihr Wissen einzubringen.“

Wissen der Großeltern reicht nicht

Mit wenig Wissen sei es „grob fahrlässig“, Pilze zuzubereiten, sagt Schnieders. Als Beispiel nennt sie den giftigen Karbol-Champignon, der dem essbaren Champignon ähnlich sehe. „Wenn man ihn ankratzt und er gelb ist, ist er giftig. Er riecht auch nach Krankenhaus“, sagt sie. Angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse reiche auch das Wissen der Großeltern nicht unbedingt aus.

Für einige der Pilzfreunde sind die Pilze mittlerweile auch mehr als nur Nahrungsmittel. „Es gibt einen gewissen Antrieb: Man sucht besondere, hübsche und seltene Pilze“, sagt Martin Wernke. Bei einer Exkursion habe er etwa einen gefunden, den auch er in keinem Buch gefunden hat: einen gehämmerten Röhrling.

Die nächsten offenen Sprechstunden bieten die Pilzfreunde Osnabrück jeweils dienstags am 1. und 8. Oktober ab 18 Uhr im Museum am Schölerberg an. Am Donnerstag, 10. Oktober, findet außerdem in der Nackten Mühle ein Stammtisch statt.