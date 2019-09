Auto rollt in Osnabrück über Fuß eines Fünfjährigen – "Kleiner Mann ganz tapfer" CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Andreas Gebert

Osnabrück. An der Meller Landstraße in Osnabrück ist am Freitagmittag ein Auto über den Fuß eines Fünfjährigen gerollt. Er kam ins Krankenhaus, sei aber "ganz tapfer" gewesen, berichtet die Polizei auf Anfrage.