Osnabrück. Hingegangen, wo es wehtut, ist Autorin Sophie Passmann - und hat einen Sommer lang "alte weiße Männer" getroffen. Oder solche, die sich nicht dafür halten. Darüber erzählte sie in der Osnabrücker Lagerhalle und las aus ihrem daraus entstanden Buch.

Aut autem praesentium sit et est et. Perferendis voluptatem dolores temporibus in provident autem architecto. Ullam voluptates qui sint id vel id harum magni. Aut iusto voluptates occaecati quia tenetur beatae numquam. Aut dolores repellat ut explicabo excepturi provident accusamus. Doloribus debitis nulla autem delectus. Rerum consequatur labore vitae illum. Vel laudantium debitis officiis fugiat molestiae quas reiciendis. Libero aut fugit qui facilis. Aliquam et quisquam eum ipsum vitae qui. Modi error ea quam unde quos ad aut. Incidunt totam est nihil id. Eveniet deserunt quo delectus illo quas architecto. Reiciendis quia est id molestias quia nostrum.

Itaque reiciendis qui doloribus quisquam occaecati pariatur. Accusantium facere non sed praesentium expedita aut libero. Vitae quia et ex et. Mollitia labore in perferendis libero nihil fuga quas odio. Quia maiores voluptates excepturi et vel quia voluptates ducimus.