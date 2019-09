Osnabrück. Vor dem Abschlusskonzert bei Musica Viva gewährt Wolfgang Katschner, Lautenist, Ensembleleiter und -gründer der Lautten Compagney, Einblicke in das Programm.

„Mit Pauken und Trompeten“ ist das Abschlusskonzert bei Musica Viva überschrieben. Gibt es da also richtig Rabatz? „Für unsere Verhältnisse in der alten Musik gibt’s Rabatz“, sagt Wolfgang Katschner, der das Konzert mit seiner „Lautten Compagney“ bestreitet. Er fügt hinzu, das Programm sei aber vielseitig: „Es gibt auch Kammermusik und kleine Besetzungen.“ Das Programm pendele zwischen Kunst- und Militärmusik und zeige die Doppelstellung der Trompete als Militärinstrument und virtuosem Instrument der Kunstmusik.

Die beiden Solotrompeten werden gespielt von Karel Mnuk und Jaroslav Roucek aus Prag. Die beiden seien in ganz Europa als Solisten unterwegs, so Wolfgang Katschner, und sie spielen häufig mit der Lautten Compagney. „Den Jaroslav kenne ich bestimmt schon 15 Jahre, und den Karel, würde ich sagen, zehn. Das kann man schon als zur Familie gehörig bezeichnen.“

Auf vielen Fotos des Ensembles ist auch eine Saxophonistin zu sehen, denn die Lautten Compagney spielt auch Crossover Programme und Musik des 20. Jahrhunderts. Am Dienstag spiele aber kein Saxophon, so Wolfgang Katschner, dafür seien zum Beispiel zwei Zinken zu erleben.

Die passen natürlich auch besser zu den Wurzeln des Ensembles in der Alten Musik, die ja schon am Namen deutlich werden: „In den alten Lautenbüchern aus dem 16. Jahrhundert wird Laute sehr oft mit zwei t geschrieben, es gab ja noch keine einheitliche Rechtschreibung. Und Compagney ist auch eine sehr alte Schreibweise und hat mit den Anfängen unseres Ensembles zu tun, als wir viel Renaissancemusik gespielt haben. Mittlerweile sind wir ja eigentlich ein veritables Orchester, aber den Namen haben wir beibehalten.“

Recht prominent im Programm ist der Komponist Heinrich Ignaz Franz Biber. Über ihn sagt Wolfgang Katschner: „Er war ein extrem begabter Geiger, aber auch ein extrem guter Komponist, der sehr viel für die damalige Zeit virtuose, moderne Violinmusik, aber auch alle möglichen anderen Sachen geschrieben hat. Ich glaube, er war ein bisschen überbegabt. Bei uns ist er vertreten mit Musik für Trompeten und Streicher und mit einer Bataglia „Das liederliche Schwirmen der Musquetier“, also eine musikalische Schlachtendarstellung aus dem 17. Jahrhundert.“ Die einzelnen Sätze tragen Titel wie „Die liederliche Gesellschaft von allerlei Humor“, oder „Lamento der Verwundten Musquetier“. Wolfgang Katschner meint: „Das ist schon eine sehr ironische, humorvolle Art und Weise mit der Schlacht umzugehen, die ja für die Menschen im 17. Jahrhundert sehr viel näher war als für uns heute.“ Solche programmatischen Bezüge gibt es häufig bei Biber. In einem anderen Werk ist neben Streichern und Cembalo ein „Nachtwächter-Baß“ besetzt. „Da tritt dann ein singender Nachtwächter auf, der singt sowas wie: Bürger, geht mal ins Bett, zwölfe hat die Uhr geschlagen“, sagt Wolfgang Katschner. Nun hat das Ensemble gar keinen Sänger dabei, wer singt also? „Das macht unser Perkussionist.“