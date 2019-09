Osnabrück. Klassik, Schlager, Reggae – im April 2020 gehen The 12 Tenors, Roland Kaiser und Gentleman auf Tournee.

Klassische Arien, Liebesballaden sowie Rock- und Pop-Hymnen werden The 12 Tenors in ihrer zweistündigen Show am 1. April in der Bielefelder Stadthalle vortragen. Mit dabei sind Lieder wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Queens „Bohemian Rhapsody“. Insgesamt singen sie 22 Welthits.

Karten erhältlich unter https://deinticket.de.

Roland Kaiser zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schlagersängern. Er hat Klassiker des Genres wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ geschaffen. Im Frühjahr führt er seine „Alles oder Dich“-Tournee fort und kommt am 3. April in die TUI Arena in Hannover und zwei Tage später in die Westfalenhalle in Dortmund.

Karten erhältlich unter https://deinticket.de.

Der deutsche Reggae-Sänger Gentleman hat sich rar gemacht – und er bleibt rar. Seine einzigen Konzerte in Deutschland spielt er am 17. November in Leverkusen und am 4. April in der Halle Münsterland in Münster.

Karten erhältlich unter https://www.eventim.de.