Osnabrück. Ganz in Leder und mit einer verruchten und rockigen Stimme tauchte Suzi Quatro in den Siebzigerjahren aus der Versenkung auf. Sie sollte als weiblicher Elvis verkauft werden. Aber sie war und ist viel mehr. Am Samstag, 5. Oktober, kommt die 68-Jährige in die Osnabrückhalle.

Mit ihren Hits „Can The Can“, „48 Crash“ oder „Daytona Damon“ setzte sich Suzi Quatro zu den Hochzeiten des Glam Rock an die Spitze der Charts fest. Die kleine Lady in dem rassigen Leder-Outfit zeigte den männlichen Kollegen von Slade oder The Sweet, dass auch Frauen derbe rocken können. Die Bassistin und Sängerin hatte es schließlich von der Pieke auf gelernt. In ihrer Heimatstadt Detroit spielte sie in zahlreichen Garagen-Bands, bevor sie von dem Produzenten Mickie Most entdeckt wurde, der auch die Animals, Donovan und die Yardbirds unter seine Fittiche nahm.

Nach ihrem Auftritt in der „Aktuellen Schaubude“ in den 1970er-Jahren kommt Suzi Quatro nun wieder nach Osnabrück. Am Samstag wird sie sicher ihre alten Hits spielen, aber auch ein paar neue Lieder und Überraschungen parat haben.

Das Konzert von Suzi Quatro in der Osnabrückhalle beginnt am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 55,90 bis 66,90 Euro. Karten erhältlich unter https://deinticket.de www.deinticket.de.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets. Senden Sie bis zum 2. Oktober eine SMS mit der Kennung mobil win suzy an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808401396 an (Stichwort Suzy).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.