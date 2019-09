Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück legen ihr eigenes Förderprogramm: Bis zu 50 E-Ladeboxen für Autos fördert das Unternehmen mit 200 Euro.

Wer sich für die Pacht oder den Kauf einer E-Ladebox entscheide, könne ab dem 1. Oktober einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro erhalten, teilten die Stadtwerke mit. Das Programm läuft bis zum Jahresende und ist auf die Förderung von insgesamt 50 E-Ladeboxen begrenzt.

Bei dem E-Ladebox-Angebot der Stadtwerke handelt es sich um eine kompakte Ladestation, die zusätzlich fachgerecht an die vorhandene Elektroinstallation des Kunden angeschlossen wird. Die flexibel an der Wand oder per Standfuß montierbare Box kann sowohl gekauft als auch inklusive wahlweiser Zusatzbausteine gepachtet werden. „Als kleinen weiteren Anreiz zum Kauf oder zur Pacht unserer E-Ladebox werfen wir einen 200-Euro-Zuschuss auf den Markt“, wird Stadtwerke-Energievertriebschef Eckhard Reimler in der Mitteilung zitiert.

Alle Infos zu dem Förderprogramm sowie den Förderantrag gibt es online unter www.swo.de/e-ladebox.

Förderung auch für Solaranlagen

Ebenfalls neu ist das Förderprogramm der Stadtwerke für die Pacht oder den Kauf einer Solaranlage. Wer sich für das passgenaue Solaranlagen-Komplettpaket "Solarkomplett" entscheide, könne von einem 400-Euro-Zuschuss profitieren. Beim Solarkomplett-Angebot errichten die Stadtwerke die Solaranlage und kümmern sich zusätzlich um die Betriebsführung sowie die Instandhaltung. Auch dieses Förderprogramm läuft noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres.

Alle Infos inklusive Förderantrag gibt es auf www.swo.de/solarkomplett.