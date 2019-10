Osnabrück. Für seinen Kurzfilm „Skin“ hat Regisseur Guy Nattiv bereits einen Oscar erhalten. Jetzt legt er mit dem gleichnamigen Spielfilm nach, der einen verstörenden wie realistischen Einblick in die brutale US-Nazi-Szene bietet und insbesondere dank der irritierend guten Leistung von Hauptdarsteller Jamie Bell überzeugt.

In Bryon „Babs“ Widner (Jamie Bell) tobt der nackte Hass. Den trägt er auch gut sichtbar nach außen. Hakenkreuze und zahlreiche weitere Insignien der Nazi-Szene bedecken seinen Körper bis hoch zur Stirn. Nach einer äußerst brutalen Kundgebung wird der Gewalttäter identifiziert und festgenommen. Das FBI bietet ihm einen Deal an. Aber dafür müsste er gegen seine „Familie“ aussagen. Und das verstieße nicht nur gegen seine Prinzipien, sondern wäre auch sein Todesurteil.

Als er aber die dreifache Mutter Julie (Danielle McDonald) kennen und lieben lernt, gerät sein hasserfülltes Weltbild allmählich ins Wanken. Schließlich gerät er an den Menschenrechtsaktivisten Daryle Jenkins (Mike Colter), der mit seiner Initiative „One People's Project“ Aussteigern hilft und Widner sogar anbietet, die Tattoos entfernen zu lassen. Doch immer noch tobt in Widner ein innerer Konflikt, der ihn vom entscheidenden Schritt abhält.

Dem aus Israel stammenden Autor und Regisseur Guy Nattiv gelingt mit „Skin“ ein brutaler und verstörender Einblick in die brandgefährliche Nazi-Szene der USA. Inspiriert durch die Biografie des realen Bryon Widner, die Nattiv schon in seinem gleichnamigen und mit einem Oscar prämierten Kurzfilm aufgegriffen hat, gelingt hier eine erschütternde Charakterstudie jenseits aller Vorstellungskraft.

Mit seiner äußerst glaubwürdigen, ambivalenten Darstellung des von Hass zerfressenem Nazi-Brutalos hat sich der sowieso äußerst wandlungsfähige Hauptdarsteller Bell („Billy Elliot“, „Rocketman“) in die Reihen der möglichen Oscar-Kandidaten gespielt. Selten nur hat man die innere Zerrissenheit eines Protagonisten mit solch brutaler Wucht auf der Leinwand sehen können wie hier. Und noch seltener gelingt es einem Hauptdarsteller, mit seiner unsympathischen Figur das Publikum so zu irritieren, wie es in „Skin“ der Fall ist.

Der reale Widner hat sich seine Hass-Tattoos übrigens tatsächlich in einer mehr als 600 Tage dauernden, schmerzhaften Prozedur entfernen lassen, die in dem Dokumentarfilm „Erasing Hate“ von Bill Brummel festgehalten wurde.

Skin. USA 2018. R.: Guy Nattiv. D.: Jamie Bell, Danielle McDonald, Vera Farmiga, Mike Colter. Laufzeit: 117 Minuten. FSK: ab 16.