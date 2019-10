Die goldene Ära der Soul-Musik und des Motown Labels lässt The Temptations Review am Sonntag in Osnabrück aufleben. Foto: Mike Klein

Osnabrück. Das Stück „Papa was a Rolling Stone“ füllt auch heute noch beinahe jede Tanzfläche. Gesungen wurde es von The Temptations vor 47 Jahren. Am Sonntag, 13. Oktober, kommt The Temptations Review in den Osnabrücker Rosenhof und demonstriert, dass hinter der Soul-Band viel mehr steckt als nur ein Hit, wie Sänger Glenn Leonard im Gespräch mit der Redaktion sagte.