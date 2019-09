Ein Junge ist am Mittwochabend vom Dach des Osnabrücker Kaufhauses "Galeria Kaufhof" in einen rund 40 Meter tiefen Lüftungsschacht gestürzt. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Ein 17-jähriger Junge ist am Mittwochabend vom Dach des Osnabrücker Kaufhauses "Galeria Kaufhof" in einen rund 40 Meter tiefen Lüftungsschacht gestürzt. Eisenstangen hielten seinen Fall auf, sodass die Feuerwehr ihn in "letzter Sekunde" retten konnte.