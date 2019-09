Osnabrück. Die gute Nachricht zuerst: Die Osnabrücker Zoogesellschaft hat ein neues Präsidium. Die Mitglieder wählten am Mittwochabend Diana Coppenrath, John McGurk und Marco Athen an die Seite von Zoopräsident Fritz Brickwedde und Schatzmeister Michael Wendt. Jetzt die schlechte Nachricht: Ob die Wahl Bestand hat, muss wahrscheinlich ein Gericht klären.

Wie nicht anders zu erwarten, war die außerordentliche Mitgliederversammlung in den Räumen des Zentrums für Umweltkommunikation der Bundesstiftung Umwelt zunächst geprägt von einem juristischen Schlagabtausch. Gegenstand war die am 21. August durchgeführte Mitgliederversammlung, an deren Ende nach chaotischem Verlauf Reinhard Sliwka als Präsident abgewählt und das Restpräsidium zurückgetreten war. In einem neuen Wahlgang hatte sich Fritz Brickwedde bereit erklärt, das Präsidentenamt interimsweise zu übernehmen, um die Zoogesellschaft und damit auch die Zoo gGmbH wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Ob ihm am Mittwochabend ein Schritt in diese Richtung gelungen ist, liegt letztendlich in der Hand derjenigen, die dem vernehmen nach Klage gegen die Versammlung vom 21. August eingereicht haben.

Wer die Klage eingereicht hat, ist nicht bekannt. Sie soll aber, so war am Rande der Veranstaltung zu hören, aus den Reihen des alten Präsidiums kommen. Er sei nicht involviert, betonte Reinhard Sliwka auf Nachfrage ebenso wie Wolfgang Schenk. Claudia Haarmann und Karin Bruchhausen waren zu einer Stellungnahme zu diesem Thema nicht bereit. Haarmann erklärte auf Nachfrage zu wissen, wer die Klage eingereicht habe, wolle den Namen aber nicht preisgeben. Wird die Klage nicht zurückgezogen, dürfte vor dem Gericht fortgesetzt werden, was auf der Versammlung begann, nämlich der Austausch juristischer Argumente über die Rechtmäßigkeit der Augustsitzung wie in der Folge dann wahrscheinlich auch der Versammlung am Mittwochabend.

Darauf wies auch Moritz Gallenkamp, Rechtsanwalt und Mitglied der Zoogesellschaft, hin. Gallenkamp schlug deshalb vor, den Abend lediglich zu einer Aussprache zu nutzen. Danach könnte formgerecht zu einer neuen Versammlung eingeladen und sämtliche Beschlüsse rechtssicher neu gefasst werden. Dieses Vorgehen lehnte Brickwedde ab. In einer Stellungnahme erklärte der von Brickwedde um seine Einschätzung gebetene Rechstanwalt Tjark Symalla, dass die erste Versammlung jurisitisch sauber gelaufen sei. Es bestehe auch kein Zweifel, dass die seinerzeit zurückgetretenen Präsidiumsmitglieder auch tatsächlich ihre Ämter aufgegeben haben. Die Vereinssatzung lasse keinen anderen Schluss zu.

Das muntere Hin und Her der Argumente fand auch kein Ende als Wolfgang Schenk, Mitglied des alten Präsidiums, die Annullierung der letzten Versammlung beantragte unter der Maßgabe, dass bei einer Neuwahl weder Sliwka noch Brickwedde antreten sollten. Dieses Anliegen wurde von Brickwedde negativ beschieden, weil die Rechtslage eindeutig sei. Zudem könne es keinen Mitgliederbeschluss geben, der Sliwka oder ihm die freie Entscheidung für oder gegen eine Kandidatur versage.



Zur Sache Die Zoogesellschaft 1935 wurde der Zoo Osnabrück vom Verein Heimattiergarten Osnabrück gegründet. Aus diesem wurde später die Zoogesellschaft Osnabrück e.V. Der Verein heute heute etwa 2000 Mitglieder. Im Jahr 2012 wurde die Zoogesellschaft in eine gemeinnützige GmbH überführt, an der der Verein mit derzeit 95 Prozent beteiligt ist und die Stadt Osnabrück mit fünf Prozent. Der Verein hat ein fünfköpfiges Präsidium mit einem Präsidenten als Vorsitzenden. Die Präsidiumsmitglieder stellen zugleich den Aufsichtsrat der gGmbH, der durch den Oberbürgermeister und den Finanzvorstand der Stadt, derzeit Wolfgang Griesert und Thomas Fillep, als Vertreter der Stadt ergänzt wird.

Und so nahm die Aufarbeitung der vergangenen Wochen ihren Lauf. Wieder mit im Themenkarrussel: der überraschende Mitgliederzuwachs vor der Augustversammlung. Brickwedde erinnert daran, dass es einen ähnlichen Vorgang vor etwa 15 Jahren bei der Beschlussfassung über den Bau des Unterirdischen Zoos schon einmal gegeben habe. Auch seinerzeit hätten sich viele Freunde des Zoos für eine Mitgliedschaft in der Zoogesellschaft entschlossen, um das Vorhaben durchzusetzen, dass dann - auch dank des Einsatzes des damaligen Präsidiumsmitglieds Reinhard Sliwka - realisiert worden sei.

Vor allem aber legte Brickwedde darauf Wert festzustellen, dass die Zoomitarbeiter den Vorgang "Neumitgliedschaften" korrekt und nach der in vielen Jahren zuvor geübten Praxis abgewickelt hätten. Sliwka stellte diese Aussage abermals in Frage. Er sprach von einem "durchschaubaren Masseneintritt". Dann wurde Sliwka persönlich. "Andreas, ich muss dir sagen, nach über 20 Jahren hätte ich sowas persönlich und menschlich nicht für möglich gehalten", wandte er sich Zoogeschäftsführer Andreas Busemann zu, um dann mit der Ankündigung zu schließen, dass er "in dieser Zoogesellschaft für kein Amt mehr zur Verfügung" stehe.

Anzeige Anzeige

Mit Staatsanwaltschaft gedroht

Busemann bedauerte die Verschlechterung des Klimas zwischen ihm und dem ehemaligen Präsidenten der Zoogesellschaft. In den vergangenen zwei Jahren sei für ihn die Arbeit immer schwieriger geworden, auch weil gemeinsam gefundene Kompromisse nicht eingehalten worden seien. Busemann betonte noch einmal, dass er mit seinem Rücktrittsangebot drei Wochen vor dem 21. August eine Lösung habe herbeiführen und den Weg für eine Wiederwahl Sliwkas habe bereiten wollen. Dass das Präsidium auf dieses Angebot nicht reagiert habe, habe ihn tief enttäuscht. Auch die Frage der Neumitgliedschaften ließ Busemann nicht aus. "Meine Mitarbeiter haben korrekt gearbeitet." Deshalb habe er sich auch schützend vor eine Kollegin gestellt, als ihr mit der Staatsanwaltschaft gedroht worden sei.

Nach einer fast zweistündigen Aussprache stellte Brickwedde das Protokoll der Versammlung vom 21. August zur Abstimmung, dass die Mitglieder mit großer Mehrheit verabschiedeten. Ob dieser Beschluss aber überhaupt Bestand hat, wird sich weisen müssen. Brickwedde zeigte sich aber überzeugt, dass alle Beschlüsse gerichtsfest sind.

Mit den anschließenden Wahlen endete eine Mitgliederversammlung der Osnabrücker Zoogesellschaft, die in der nunmehr 83-jährigen Geschichte des Vereins einmalig sein dürfte. Dass Diana Coppenrath als Vizepräsidentin in das Präsidium gewählt wurde, sollte versöhnlich stimmen. Sie folgt damit ihrem Vater Reinhard Coppenrath nach, der die Zoogesellschaft lange Jahre als Präsident geleitet hat und der dem Verein nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als Ehrenpräsident verbunden blieb.