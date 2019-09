Symbolfoto. dpa

Osnabrück. Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch vergangener Woche ein Toto-Lotto-Kiosk an der Lerchenstraße überfallen. Am Dienstagnachmittag hat nun ein 36-jähriger Mann die Polizeiwache am Kollegienwall aufgesucht und zugegeben, die Tat verübt zu haben.