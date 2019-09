Wasserversorgung aus der Flasche. In einem Haus an der Bramscher Straße haben die Stadtwerke den Wasserhahn zugedreht, weil der Hauseigentümer nicht gezahlt hat. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Sieben Mietparteien in einem Haus an der Bramscher Straße in Osnabrück sind seit Montag ohne Wasser, weil der Hauseigentümer und die Stadtwerke über die Rechnung streiten. Eigentümer und Stadtwerke schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu - während die Mieter Kanister schleppen.