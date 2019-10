Osnabrück. A-prender, B-rincar, C-omer, zu deutsch: lernen, spielen, essen. Das ist das brasilianische ABC der Kindheit, an dem terre des hommes ansetzen möchte. Mit der Spende der Dieter Fuchs Stiftung wurde ein Projekt in der Nähe Sao Paulos gegründet, bei dem die Kinder lernen sollen, sich friedlich für ihre Rechte einzusetzen.

Die brasilianische Realität in der Nähe der Hauptstadt Sao Paulo ist von sozialer Ungleichheit und fehlenden sozialen und humanitären Strukturen bestimmt. Der Alltag der dort aufwachsenden Kinder ist oft geprägt von Gewalt, Entrechtung und ungesunder Ernährung. Der Mangel an Nahrung werde häufig durch eine Menge an Fast Food, Zucker und günstigen Lebensmitteln versucht zu kompensieren.

Mit der Spende der Dieter Fuchs Stiftung wurde dort, in Kooperation mit terre des hommes, ein Projekt gestartet, das den Kindern ermöglichen soll, sich in Eigenverantwortung friedlich für die Verbesserung ihrer Lebensumstände einzusetzen.

Multiplikatoren

Zu diesem Zwecke wurden in Sao Paulo lokale Partnerorganisationen mobilisiert, mit denen terre des hommes zusammenarbeitet. "Wir wollten Prozesse beginnen, die auch anhalten, wenn wir wieder weg sind", sagte Beat Wehrle , terre des hommes Koordinator für Lateinamerika. Deswegen wird das Projekt nicht nur finanziert, sondern auch aktiv von der Kinderhilfsorganisation begleitet. Ziel ist es, 400 Jugendliche und Kinder zu erreichen und 60 von ihnen zu den sogenannten Muliplikatoren auszubilden. In Workshops lernen sie spielerisch, was es heißt, sich gesund zu ernähren und gleichzeitig friedlich miteinander umzugehen. Mit ihrem neu erworbenen Wissen kehren sie zurück in ihre Schulen und Gemeinden und geben es dort an ihre Klassenkameraden und Eltern weiter. "Jugendliche geben das Wissen an Jugendliche weiter", sagte Wehrle. Denn es habe immer eine andere Wirkung, Neues von Freunden zu erfahren, als von Erwachsenen belehrt zu werden. So tragen sich die gelernten Inhalte von Kind zu Kind weiter, vergleichbar mit einem Schneeballeffekt.

Das Projekt hat bereits Anfang September begonnen und befindet sich derzeit noch in der "Kennenlern-Phase", wie sie Wehrle nannte. In dieser Phase heißt es: Kontakte erweitern und überlegen, in welchen Schulen begonnen werden soll. Danach könne mit den Workshops für die Multiplikatoren begonnen werden. Bis 2021 wird das Projekt gefördert.

Zusammenarbeit mit Dieter Fuchs Stiftung

Unterstützt wird dieses Vorhaben von der Dieter Fuchs Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte im Bereich Bildung und Erziehung im Umfeld der Standorte der Fuchs Gewürze Gruppe zu fördern. Bereits 2017 spendete die Stiftung anlässlich des 50. Jubiläums von terre des hommes 8250 Euro für ein Projekt in Thailand und im März diesen Jahres 26.000 Euro für die Förderung der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen in Indien.