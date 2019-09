„Lichter in den Höfen“ am Samstag im Osnabrücker Rosenplatz-Viertel CC-Editor öffnen

Viel einfallen lassen sich die Bewohner und Institutionen des Rosenplatz-Viertels, die am Samstag zum Nachbarschaftsfest "Lichter in den Höfen" einladen. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Am Samstag brennen wieder die Lichter im Rosenplatzviertel in Osnabrück. Dort wird zum neunten Mal das Nachbarschaftsfest „Lichter in den Höfen“ gefeiert.