East 17, Subway-Revival und My Generation in Osnabrück

Helden der Neunziger: Die Boygroup East 17 kommt am Samstag ins Alando. Foto: imago images/Hartenfelser

Osnabrück. Musiktrends kommen und gehen – aber bekanntlich geht man niemals so ganz. Und was wäre die Musikwelt ohne Revivals? Am Samstag werden in verschiedenen Osnabrücker Clubs die Helden von gestern gefeiert.