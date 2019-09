Osnabrück. 163 Verkehrsteilnehmer hat die Polizeidirektion Osnabrück in der vergangenen Woche dabei erwischt, wie sie während des Fahrens von Auto, Lkw oder Fahrrad ihr Handy benutzt haben. Ziel der Kontrollwoche war es, Menschen für die Gefahren durch Ablenkung zu sensibilisieren.

Die Polizeidirektion Osnabrück ist zuständig für den Bereich von den Ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald. In dieser Region kontrollierten Polizisten vom 16. bis 22. September an 100 Kontrollstellen Auto-, Lkw- und Radfahrer. Wie die Polizei mitteilt, wurden 980 Fahrzeuge kontrolliert.

In 163 Fällen stellten die Beamten Verstöße wegen der Benutzung des Handys im Straßenverkehr fest. In 25 weiteren Fällen hielten die Polizisten Verkehrsteilnehmer an, die anderweitig abgelenkt waren. An den 16 Kontrollstellen in Stadt und Landkreis Osnabrück sind rund 130 Fahrzeuge kontrolliert worden. In 19 Fällen ist ein Handy während der Fahrt benutzt worden.

100 Euro Bußgeld und ein Punkt

Die Auto- und Lkw-Fahrer, die bei dem Verstoß erwischt wurden, müssen mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt rechnen. Bei Fahrradfahrern beträgt das Bußgeld 55 Euro. "Die Kontrollen haben gezeigt, dass das Thema Ablenkung durch Handy und Co präsent ist. Wir können es gar nicht oft genug sagen: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert die volle Aufmerksamkeit und darf nicht zur Nebensache werden", wird Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, in der Mitteilung zitiert. Im vergangenen Jahr ahndeten die Beamten der Polizeidirektion Osnabrück mehr als 3000 Handyverstöße. Die Polizei geht davon aus, dass das Dunkelfeld überdurchschnittlich hoch ist.

Ablenkung verringert Aufmerksamkeit

Teil der Aktion der Polizei waren auch Aufklärungs- und Sensibilisierungsgespräche mit den Fahrern. Laut Mitteilung verliefen diese weitestgehend erfolgsversprechend. Die Polizei weist darauf hin, dass nicht nur die Nutzung von Smartphones, sondern auch Trinken, Essen, Rauchen oder das Bedienen des Radios oder Navigationsgerätes zu Unaufmerksamkeit führt. "Ablenkung am Steuer verringert die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen und verlängert die Reaktionszeiten", so Ellermann. Das Telefonieren während der Fahrt ist genauso gefährlich wie das Fahren mit 0,8 bis 1 Promille Blutalkohol, belegen wissenschaftliche Studien. Internationalen Studien zufolge steht Ablenkung mit der Hälfte der Verkehrsunfälle in Zusammenhang.