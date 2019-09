Osnabrück. Auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Frank Henning hat die Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Birgit Honé, das Osnabrücker Gründerzentrum Seedhouse in der Marie-Curie-Straße besucht.

Honé ein Bild tauschte sich mit Geschäftsführer Florian Stöhr und Start-up-Manager Tim Siebert insbesondere über Fördermöglichkeiten für das Start-up-Zentrum aus. Der Konkurrenzdruck aus dem Nachbarbundesland NRW und aus den Niederlanden war ebenso ein Thema wie niedersächsische Fördermöglichkeiten und die Verantwortung der regionalen Unternehmen, sich in die Förderung von Start-ups einzubringen.



Das Osnabrücker Seedhouse unterstützt Start-ups bei der Schärfung ihrer Geschäftsidee, bei der Vernetzung mit regionalen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern und beim Marketing. Seinen Fokus setzt das Seedhouse dabei insbesondere auf die Förderung von Start-ups aus den Bereichen Agrar, Food und Digitales. Gerade in dieser Schwerpunktsetzung sieht Honé einen wichtigen Mehrwert des Seedhouses. Diese Bereiche seien besonders wichtig für die Herausforderungen der Zukunft, so Honé, und sprach beispielhaft die Forschung zur Verringerung der Nitratbelastung in Niedersachsen an.

Von konkreten Projekten im Seedhouse konnte sich die Ministerin ebenfalls ein Bild machen. So sprach sie mit Gründer Victor Große Mackes, der mit seiner Firma „Farmerscent“ für mehr Tierwohl in den Ställen sorgen will. Beruhigende Duftstoffe sollen Stress für die Tiere vermeiden. Gründer Tim Niekamp stellte sein Kamerasystem zur Erkennung von Essenstabletts in Mensen oder Kantinen vor. Dieses erkennt automatisch, welches Essen sich auf dem Tablett befindet und kann mit einem Bezahlsystem verknüpft werden. Es ist dabei doppelt so schnell wie der normale Kassiervorgang und kann insbesondere Personalmangel im Gastronomiebereich ausgleichen.

Und auch den Entwicklern des Start-ups „PearProgramming“ schaute die Ministerin über die Schulter. Das Gründerteam arbeitet an einer E-Learning-App, die den Informatikunterricht verbessern soll. In der interaktiven virtuellen Lernumgebung können Schüler spielerisch ihre Fähigkeiten im Programmieren üben und verbessern.

Die Ministerin zeigte sich begeistert von den einzelnen Projekten aus den sehr unterschiedlichen Bereichen, die jeweils an gesellschaftlich herausfordernden Punkten ansetzen, beim Tierwohl, beim Fachkräftemangel in der Gastronomie und beim Lehrermangel im Fach Informatik. Auch die beiden Landtagsabgeordneten Frank Henning und Anette Meyer zu Strohen waren beeindruckt von den unterschiedlichen Unternehmensideen und sehen in der Osnabrücker Start-up-Szene ein großes Potenzial für zukunftsfähige Innovationen.

Begleitet wurde die Ministerin von der CDU-Landtagsabgeordneten Anette Meyer zu Strohen, Robert Alferink, Mitglied im SPD-Unterbezirksvorstand, und Ralf Minning, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO).