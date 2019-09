Osnabrück. Plädoyers im Prozess vor dem Landgericht Osnabrück um den Betrug an Senioren durch trickreiche Telefonanrufe: Acht Jahre Gefängnis forderte der Staatsanwalt jetzt für den 32-jährigen Angeklagten. Eine durchweg mildere Bestrafung beantragte dessen Verteidiger.

Die Aussage des Angeklagten zu Prozessbeginn verwarf der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als "halbgar". Keineswegs sei davon auszugehen, dass der 32-Jährige – getrieben von einer Neigung zum Glücksspiel und der Sorge um eine schwer kranke Tochter – lediglich eine kleine Rolle in einem von Istanbul aus operierenden betrügerischen Callcenter gespielt habe. Von dort aus waren Senioren im gesamten Bundesgebiet angerufen worden, um sie durch erfundene Bedrohungsszenarios um ihr Vermögen zu bringen.

Zentrale Rolle im Bandengeflecht gespielt?

Im Gegenteil: Der Angeklagte sei ein wichtiges Bindeglied in dem Betrugsmodell gewesen, unterstrich der Staatsanwalt. Damit wiederholte er die zentrale Annahme der Anklageschrift, die in dem 32-jährigen deutschen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln einen der Drahtzieher der Abzocke sieht. Diese Annahme sei während des Prozesses zum einen durch einen ehemaligen – und inzwischen ebenfalls von der Justiz verfolgten – Callcenter-Kollegen bestätigt worden, der ausgesagt hatte, ohne dabei eine Belastungstendenz aufzuweisen.

Belastende Telefonate

Zum anderen hätten Mitschnitte von Anrufen, in denen sich der Angeklagte als Polizeibeamter ausgab, deutlich gezeigt, dass der 32-Jährige sehr genau wusste, wie die Betrugsmasche funktioniert – und nicht etwa gerade erst angelernt wurde, wie er in seiner Einlassung behauptet hatte. Gleich im allerersten der acht angeklagten Betrugsanrufe, zu dem es im Sommer 2018 gekommen war, habe der Angeklagte offensichtlich eine gewichtige Rolle gespielt und lange mit dem Opfer gesprochen. So etwas überlasse man keinem Neuling, betonte der Staatsanwalt.

Staatsanwalt: Kein minderschwerer Fall

Zu bestrafen seien die Taten als Mittäterschaft in einem gewerbsmäßigen Bandendiebstahl. Eine Einstufung als minderschwerer Fall komme nicht in Betracht – zu groß seien die erstrebten und teilweise auch erlangten Beutewerte. Hinzu komme eine außergewöhnlich hohe kriminelle Energie. So habe der 32-Jährige hingenommen, dass den betrogenen Senioren ihr finanziell abgesicherter Lebensabend komplett zerstört werden sollte.

Er beantragte schlussendlich acht Jahre Gefängnis und, bis zur Rechtskraft des Urteils, die Aufrechterhaltung des Haftbefehls.

In dubio pro reo: Im Zweifel für den Angeklagten

Der Verteidiger des Angeklagten forderte dagegen eine deutlich geringere Strafe, ohne ein konkretes Strafmaß zu beantragen. Zwar habe sein Mandant eingeräumt, im Auftrag der Hintermänner von Istanbul aus Anrufe bei Opfern in Deutschland getätigt zu haben. Eine vollwertige Rolle habe er in dem Bandengeflecht aber nicht gespielt. Nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" müsse davon ausgegangen werden, dass sein Mandant lediglich der Laufbursche der kriminellen Hintermänner gewesen sei. So habe es auch der bereits vom Staatsanwalt zitierte Zeuge beschrieben.