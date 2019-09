Osnabrück. Ein Computervirus hat die Strahlentherapie Osnabrück vorübergehend außer Betrieb gesetzt und das Terminvergabe-System durcheinander gebracht. Noch ist unklar, wie das Virus ins System gelangen konnte.

Anfang vergangener Woche legte das Virus die Strahlentherapie Osnabrück lahm. Wie die Sprecherin des Radioonkologie Netzwerks (RON) Simone Hoffmann am Montag sagt, verschlüsselte das Virus Daten und machte diese unbrauchbar. So wurden die Termine von Patienten, die sich noch nicht in laufender Strahlentherapie befinden, durcheinander gebracht. „Wir sind noch dabei herauszufinden, wie das Virus ins System gelangen konnte“, sagt Hoffmann. Man arbeite mit Hochdruck daran und versuche eine Lösung zu finden, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann.

Patientendaten nicht gefährdet

Patienten, die bereits Termine für den Beginn ihrer Strahlentherapie vereinbar haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/915309-60 mit der Praxis in Verbindung zu setzen. So sollen die bereits vergebenen Termine wieder korrekt ins System eingepflegt werden können. Vereinzelt seien bereits Patienten angerufen worden. Wie viele Menschen betroffen sind, kann Hoffmann nicht sagen. Allerdings seien sämtliche sieben Standorte des RON betroffen.

Als „kurios“ bezeichnete die Sprecherin, dass die Termine von Patienten, deren Behandlung bereits läuft, nicht betroffen sind. Hoffmann betont zudem, dass Patienten zu keiner Zeit gefährdet waren und deren Daten nicht nach außen gelangt sind.