Osnabrück. Den Kinderbuch-Klassiker „Wie Findus zu Petterson kam“ spielt die Puppenbühne Barberella vom 3. bis 13. Oktober an der Halle Gartlage. Für die Aufführung am Freitag, 4. Oktober, verlosen wir 5 x 2 Tickets.

Die Puppenbühne Barberella wurde in den Fünfzigerjahren als „Holsteiner Puppentheater“ gegründet. Die Familie Barber ist nun in dritter Generation als Puppenspieler unterwegs, erzählt Errol Barber. Er und seine Frau Jenny führen das Familienunternehmen seit 15 Jahren. „Und die nächste Generation steht schon den Startlöchern“, sagt er schmunzelnd. Tochter Kimberly (9) und Sohn Keano (5) seien schon sehr interessiert an den Puppen, die auf der Bühne agieren.

Jenny und Errol Barber nutzen Hand- und Stabpuppen, deren Köpfe aus Holz geschnitzt sind. Findus ist in dem Stück zum Beispiel eine Stabpuppe. Dadurch ist der Kater beweglicher und lebendiger. Überhaupt sollen die Aufführungen der Puppenbühne Barberella lebendig werden, sagt Errol Barber. „Die Kinder dürfen mitmachen und ins Spielgeschehen eingreifen“, sagt er. Mehr will er noch nicht verraten.

Für Kinder ab drei Jahren

Gespielt wird in einem Festzelt an der Halle Gartlage. Die Geschichte des schwedischen Kinderbuchautors Sven Nordqvist erzählt von einem einsamen alten Mann namens Pettersson. Eines Tages bringt ihm seine Nachbarin einen Pappkarton, auf dem „Findus grüne Erbsen“ steht. In dem Paket sind aber keine Erbsen, sondern ein kleiner Kater, der etwas ganz Besonders kann, was sonst kein Kater kann.

Das Stück „Wie Findus zu Petterson kam“ ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Es wird vom 3. bis 13. Oktober täglich um 16 Uhr außer sonntags um 11 und 15 Uhr gespielt. Von Montag bis Mittwoch ist Ruhetag. Eintritt: 10/9 Euro. Es gibt keinen Kartenvorverkauf, eine Reservierung ist per WhatsApp unter 0178/8373718 möglich. Karten können nur an der Theaterkasse 30 Minuten vor Beginn der Aufführungen gekauft werden.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets. Senden Sie bis zum 1. Oktober eine SMS mit der Kennung mobil win findus an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400387 an (Stichwort Findus).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.