Osnabrück. Mit eindrucksvollen Choreografien, bedeutungsschweren Texten und atmosphärischer Musik inszenierte das Osnabrücker Tanztheater Stakkato unter der Leitung von Erneste Junge im Emma-Theater seine neue Produktion "Das ewige Kreisen".

Am Ende geht das Licht aus. Eine Gruppe bunt gekleideter Individuen erstarrt im Angesicht der Finsternis. Kurz zuvor tanzt eine Dame im schwarzen Kleid im Schatten einer hin und her pendelnden Glühbirne. Es ist das Schlussbild einer Inszenierung des Osnabrücker Tanztheaters Stakatto, die Choreografin Erneste Junge auf die Bühne des Emma-Theaters gebracht hat. Inspiriert von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, schildert sie mit ausdruckstänzerischen Mitteln zu elektronischer Musik von Franko Frankenberg und der Solo-Violine von Christiane Kumetat den Lauf des menschlichen Lebens in Analogie zu Naturbildern, die effektvoll auf den Bühnenboden projiziert werden.

Clowns in der Daseinsmanege

Auch Texte bekommt das Publikum zu hören, um das „immerwährende Gefälle zum Nicht-Sein“ zu spüren, das uns leben lässt, „indem wir zugleich sterben“. Mal drehen sich die acht tanzenden Menschen nur um sich selbst, mal begegnen sie sich, berühren sich sogar, um sich dann wieder voneinander zu entfernen. Mit unnatürlich fröhlicher, fast grimassenhafter Mimik spielen sie Clowns in der „Daseinsmanege“, damit ja niemand erfahre, dass die Seele „pausenlos weint“. Collagenhaft und szenisch wird das Leben gefeiert, fließende, leichtfüßige Bewegungen wechseln sich mit rhythmischen ab – bis hin zum kollektiven Hüpfen. Ein Einzelner tanzt sich durch seine ganz eigene Welt, wenngleich „des Weibes Leib“ verfallen. Der wiederum exaltiert sich in mannigfacher Form vom Frühlingstanz im weißen Kleid über flirrend Freude beim Picknick zu zweit bis zum ganzen Bienenschwarm, der über die Bühne zu fliegen scheint.





Der Tod schwebt über allem

Spätestens, als der Sommer des Lebens dessen herbstlichen „Winden und Stürmen“ weichen muss, wird man sich wieder dessen gewahr, dass bedeutungsschwanger die Vergänglichkeit über all dem schwebt. Plötzlich wirken die Körper gebrochen, stützen sich gegenseitig, krümmen sich baumgleich, stoßen Angstschreie aus, erzittern, sinken darnieder und ziehen schließlich von dannen – unter den Augen von Da Vincis vitruvianischem Menschen, der buchstäblich im Raum steht. Bis das Licht ausgeht. Und der Applaus einsetzt.