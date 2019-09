Osnabrück. Mit Igor Levit war am Sonntag einer der Starpianisten unserer Zeit zu Gast im Theater. Im Gepäck hatte er die selten gespielten 24 Präludien und Fugen von Dmitrij Schostakowitsch.

Solch ein Konzert erlebt man nicht alle Tage, allerdings muss man sich schon auch darauf einlassen: Ein einziger, großer Klavierzyklus von (inklusive Pause) über drei Stunden, bestehend aus der immer gleichen, 24 mal wiederholten Kombination von Präludium und Fuge. Es geht aber nicht etwa um Bach, sondern um Dmitrij Schostakowitsch und seinen 1950 komponierten Zyklus op. 87. Das könnte anstrengend werden, und tatsächlich sind vermutlich die meisten Zuhörer am Ende ziemlich platt. Doch nicht etwa aus Langeweile, sondern weil es ungeheuer spannend und eindrucksvoll ist, mit dem Pianisten Igor Levit auf diese lange Reise in Klängen zu gehen.

Zwar gibt es in technischer Hinsicht viele Werke mit deutlich höheren Anforderungen an pianistische Fähigkeiten, doch die Tiefe und Intensität, die Schostakowitsch hier weit abseits der Avantgarde erreicht, ist außergewöhnlich, ein Beweis, dass auch im 20. Jahrhundert mit traditionellen Verfahren hoch bedeutende Musik möglich war und blieb. Daneben wirkt ein weiterer Aspekt der Langeweile effektiv entgegen. Igor Levit vermittelt, detailversessen in jedem einzelnen Stück, fesselnd in jedem Moment, mit seinem Vortrag ziemlich eindrucksvoll, warum er zu den derzeit am höchsten gehandelten Pianisten überhaupt zählt: Es gibt wohl nicht viele Pianisten, die das Publikum mit vergleichbarer Anschlags- und Klangkontrolle derart in ihren Bann ziehen können.

Auf der Bühne des Theaters sitzt er an einem Bösendorfer-Flügel, der vielleicht weniger brillant klingt als ein Steinway, dafür aber wärmer und satter. Und vor allem ermöglicht ihm dieses Instrument jenes unsagbar feine Pianissimo, das sein Spiel über ziemlich weite Strecken prägt. Und nicht nur das: Im äußersten Pianissimo gelingen Interpret und Instrument auch noch Differenzierungen der einzelnen Stimmen, einfach vom Feinsten.

Schon zur Pause wird Igor Levit dafür bejubelt, dabei geht es erst danach wirklich ans Eingemachte. Vollends scheint sich der Pianist nun in die Musik zu versenken und die Klänge intensiv zu erleben, und er nimmt das Publikum dabei mit. Kompromisslos verharrt Igor Levit im häufig trüben, verhangenen Tonfall. Sein Anschlag ist oft eher trocken und nüchtern, dann plötzlich gefühlvoll singend. Immer wieder gibt es überraschende, ganz feine und perfekt beleuchtete Stimmungswechsel, mitunter auch enorme, ja magische Kontraste wie zwischen der gefährlich rasenden Fuge Des-Dur und dem unendlich zarten Beginn des Präludiums b-moll. Die zugehörige b-moll Fuge wiederum, eine der eigenartigsten und längsten, scheint im durchgängigen Pianissimo völlig zeit- und schwerelos.

Noch nach drei Stunden und ganz am Ende der Reise, im Präludium d-moll, ist Igor Levitts Pianissimo verblüffend, überwältigend dann schließlich die monumentale, von ihm als majestätisches Finale zelebrierte letzte Fuge.