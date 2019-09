Osnabrück. Sind das die letzten Zuckungen des Altweibersommers? Am Sonntag genossen viele Osnabrücker noch einmal die Sonne - denn am Montag soll es damit vorbei sein.

Strahlend blauer Himmel am Vormittag, dünne Schleierwolken am Nachmittag und Temperaturen von 24 bis 25 Grad: Der Sommer kehrte an diesem Sonntag noch einmal zurück in den Nordwesten und bescherte den Menschen bestes Ausflugswetter.

Der Herbst kündigt sich aber bereits an. Am Montag wird eine Tiefdruckgebiet die Temperaturen auf 18 Grad drücken und Regen bringen. Endlich Regen - werden Gartenbesitzer sagen.