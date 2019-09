Osnabrück. Am Samstagmorgen ist die 16. Jobmesse Osnabrück im Autohaus Walkenhorst eröffnet worden. Besucher können die Messe heute noch bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr besuchen.

In diesem Jahr gibt es nach Auskunft des Veranstalters einen Ausstellerrekord – mit über 130 Unternehmen, Institutionen und Weiterbildungseinrichtungen bietet die Karriereveranstaltung mehr Chancen für die Region als je zuvor. Der starke Anstieg dieser Zahl zeige, wie wichtig die Plattform für Unternehmen aus der Region ist – auch und vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel und niedriger Arbeitslosigkeit, heißt es in der Ankündigung.