2000€ Spende für die Jugendfeuerwehr Osnabrück - Stadtprinzen Michael II überreicht den Schenk an Florian Schäfer, den stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart der Stadt Osnabrück . Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Stadtprinz Michael II. (Milinsky) und sein Gefolge haben am Freitag eine Spende in Höhe von 2000 Euro an die Jugendfeuerwehren in Osnabrück übergeben.