Osnabrück. Getanzt und gesungen wird im März bei der Musical-Gala „This Is The Greatest Show“, „Lord of the Dance“ und Santiano.

Vollmundig wird die Musical-Gala „This Is The Greatest Show!“ nicht nur angekündigt, sondern sie trägt auch gleich im Titel einen hohen Anspruch. Geboten werden Hits aus Musik-Filmen wie „La La Land“, „A Star Is Born“ oder „The Greatest Showman“. Am 27. März kommt die Show ins Gerry Weber Event Center in Halle mit den Musical-Darstellern Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta Valentini und Michaela Schober.

Die Tanz-Show „Lord of the Dance“ kommt mit ihrem neuen Programm „Dangerous Games“ am 27. März in die Emslandarena in Lingen. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten hat Tänzer und Produzent Michael Flatley seiner Produktion ein leicht verändertes Aussehen verpasst. Die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen blieben jedoch blieben.

Wie schon Paul McCartney, Nirvana oder Herbert Grönemeyer nahm die Band Santiano ein „MTV Unplugged“-Konzert auf. Das Album erscheint am 18. Oktober. Im Frühjahr geht die norddeutsche Gruppe auf Tournee. Am 28. März ist sie in der TUI Arena in Hannover, einen Tag später in der ÖVB Arena in Bremen, am 31. März in der EWE Arena in Oldenburg und am 20. April in der Westfalenhalle in Dortmund.

