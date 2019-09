Hazel Brugger am Freitag in der Osnabrückhalle CC-Editor öffnen

Ihren trockenen Humor zeigt die Kabarettistin Hazel Brugger am Freitag in der Osnabrückhalle. Foto: Peter Hauser

Osnabrück. Sie ist schlagfertig, spontan und besitzt einen überaus trockenen Humor. Was sie sonst noch auszeichnet, zeigt die Kabarettistin Hazel Brugger am Freitag, 27. September, in der Osnabrückhalle.