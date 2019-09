Osnabrück. Bis Mitte Oktober verwandelt sich das Terrain am Gläsernen Gang des Felix-Nussbaum-Hauses in ein Experimentierfeld der Töne.

Leise Klänge sind an der Kreuzung Lotter Straße/Wall zu hören, die nicht von vorbeirauschenden oder an der Ampel wartenden Autos verursacht werden. Ist da eine Klarinette zu hören, ein Cello oder ein elektronischer Rhythmus? Neugierig geworden entdeckt der Fußgänger mehrere Lautsprecherboxen als Quelle der ungewöhnlichen Töne in der Nähe des gläsernen Gangs am Felix-Nussbaum-Haus. Hier ist eine Klanginstallation aufzuspüren, die den Titel „subversiv“ trägt. Eingespielt wurden die Töne von dem Cooperativa Ensemble, das mit akustischen Instrumenten, mit Gesang, gelesenen Texten und Elektronik ein Konzept von Willem Schulz realisierte. Zahlreiche, einzelne Soundfragmente dienten dem Klangkünstler Marcus Beuter als Basismaterial für seine „Komposition für sechs Lautsprecher“, die jetzt am Felix-Nussbaum-Haus zu hören ist.

Die Installation ist der zweite Teil eines insgesamt dreiteiligen Konzepts, das während des kulturellen Jahresschwerpunktes „Klang“ in Osnabrück präsentiert wird. Während des Deutschen Musikfestes im Juni wurden Teilnehmer, Besucher und andere Reisende am Bahnhof bereits von der ersten Episode der „subversiven“ Klangkomposition empfangen. Zur „Langen Klangnacht“ am Samstag, 21. September, wird Willem Schulz mit seinem Cello auf dem Dach des gläsernen Gangs eine Sonderperformance bieten.

„Subversiv“: Klanginstallation von Willem Schulz, Marcus Beuter und dem Cooperativa Ensemble. Bis 17. Oktober, Felix-Nussbaum-Haus. Live-Sonderperformance im Dialog mit der Installation am Samstag, 21. September, um 17.30 Uhr, Gläserner Gang.